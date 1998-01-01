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مريضة من غزة تناشد الرئيس عباس تسهيل رحلة علاجها

الثلاثاء 23 يناير 2018 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مريضة من غزة تناشد الرئيس عباس تسهيل رحلة علاجها



غزة / سما /

ناشدت المواطنة هداية محمد مطلق أبو عبيد من مدينة غزة ، فخامة الرئيس محمود عباس ، ووزير هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ،  بتسهيل سفرها  خارج قطاع غزة ، لاستكمال علاجها من مرض الفشل الكلوي .

واليكم نص المناشدة التي وصلت " سما" نسخة عنها:

 "انا المواطنة  هداية محمد مطلق أبو عبيد أحمل هوية رقم 802816652  أعاني منذ  عام 2016 من مرض الفشل الكلوي، وأقوم بغسل الكلى منذ ذلك الحين بشكل مستمر.

كما انني أعاني من اخذ دواء "الكرتزون" الذي تسبب لي  بتاّكل في مفصل الفخذ ، وتوجهت بعدها الي أطباء العظام الذين أكدوا لي بأن الحل الوحيد هو تركيب مفصل . كما وأعاني من ضعف شديد في أوردتي وعملت اكثر من عملية في عدة مستشفيات في القطاع ولكن جميعها فشلت .

ومنذ شهر 10سنة 2016 وانا أحاول مراراُ وتكرارا من اجل الحصول على تحويلة طبية للضفة للعلاج ولكن في كل مرة ترفض من الجانب الإسرائيلي بدون ذكر سبب الرفض

فخامة الرئيس أبو مازن
معالي الوزير حسين الشيخ


انا ابنتكم اعاني الأمرين من الوجع والألم الشديد واعيش على المسكنات ولا استطيع الحركة او الوقوف الا بمساعدة الاخرين .


أتوجه  اليكم، يا سيادة الرئيس بصفتكم رئيسا وأبا حنونا عطوفا تفعل كل ما في وسعك من أجل صحة أبناء شعبك، الذين يعمونك بكل ثقة واحترام، وأنا واحدة منهم.


انني أناشدكم يا سيادة الرئيس من أجل الحصول على التصريح لإجراء العلاج اللازم لي ،        لأن مستشفيات قطاع غزة ليس لديها الامكانات لحالتي.


أناشكم يا سيادة الرئيس ومعالي الوزير أبو جهاد انقاذ حياتي ، وأنا على ثقة تامة بأنكم ستكون خير سند لي، كما كنتم دائما خير سند لكل ابناء شعبكم"


ابنتكم / هداية محمد مطلق أبو عبيد

جوال 0599304536

#مناشدة #تحويلة

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