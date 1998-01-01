ضبط 2 طن تمور فاسده وماكينات تصنيع وتغليف ومواد كيماوية واصباغ مسرطنة في بيت لحم

بيت لحم / سما /

تمكنت طواقم الضابطة الجمركية فجر اليوم وبمساندة الاجهزة الامنية (الشرطة والامن الوطني والارتباط العسكري) من ضبط 2 طن تمور فاسده وماكينات تصنيع وتغليف غير مرخصة ومواد كيماوية واصباغ مسرطنة في محافظة بيت لحم.



وافاد بيان لادارة العلاقات العامة والاعلام في جهاز الضابطة الجمركية انه بناء على معلومات استخبارية خاصة بالمديرية مفادها وجود كمية من التمور التالفة والغير صالحه للاستهلاك الادمي حيث توجهت دورية على الفور الى المكان المقصود في بلدة تقوع وبمساندة الاجهزة الامنية (الشرطة والامن الوطني والارتباط العسكري) الى الموقع وبعد الكشف تبين وجود (٢) طن من التمور الفاسدة والمتعفنة جزء منها مغلف وماكينات تصنيع وتغليف للعجوة وايضامواد كيماويه واصباغ منها مادة E155 وهي مادة مسرطنة حيث تم مصادرة الكميه والتحفظ عليها لحين حضور جهات الاختصاص واستكمال الاجراءات القانونية اللازمة.