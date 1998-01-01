أم أمريكية تطلب من ابنتها الصغيرة بدفع جزء من إيجار المنزل!

غرائب و عجائب

أم أمريكية طلبت من طفلتها طلبا غريبا، رغم أن الطفلة مازالت بعمر خمس سنوات، وهو تقاسم أعباء المعيشة معها. ولكن كيف يمكن لطفلة بهذا العمر أن تدفع المال لسداد تكاليف الإيجار وفواتير الكهرباء والمياه.

قائمة متطلبات الأطفال طويلة وتكاليف الحياة لرعايتهم وتوفير احتياجاتهم ترتفع مع كل مرحلة من حياتهم. ولكي يتعلم الأطفال الاعتماد على النفس والاستقلال عن الآخرين في قضاء حاجياتهم وتقدير المجهود الذي تبذله الأمهات والآباء لتوفير كل هذه الملتزمات يلجأ الأبوان إلى طرق ووسائل لتحسيس أطفالهم بتحمل المسؤولية. امرأة أمريكية طلبت من ابنتها البالغة من العمر خمس سنوات تقاسم أعباء الحياة المعيشية معها ودفع خمس دولارات في الشهر لها، حسب ما ذكر موقع "شتيرن" الألماني.

وتعطي الأم الأمريكية 7 دولارات لابنتها أسبوعيا على شكل "مصروف الجيب"، وهو مبلغ تأخذه الطفلة بشكل منتظم كل أسبوع لقضاء احتياجاتها، وتأخذ منها خمس دولارات، كما تقول الأم: "كل أسبوع تحصل ابنتي على سبعة دولارات مصروف الجيب. ووضحتُ لها أن معظم المال يكون في الواقع لتسديد الفواتير ولا يتبقى منه سوى القليل جدا. ولكي تفهم ذلك جيدا يجب عليها أن تدفع لي خمسة دولارات من مصروف الجيب الذي تحصل عليه مني"، كما جاء في موقع "تاغ 24" الألماني.

وشرحت الأم الأمريكية لابنتها أن مبلغ 5 دولارات الذي ستدفعه سيكون مخصصا لدفع ملتزمات على النحو التالي: دولار للإيجار (الكراء)، ودولار لدفع فاتورة المياه، ودولار لدفع فاتورة الكهرباء، ودولار لتسديد فاتورة الاشتراك التلفزيوني، ودولار للأكل. أما الدولارين المتبقيين فهما لاحتياجاتها الخاصة. وتقاسمت الأم الأمريكية تجربتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتم إعادة نشرها 300 ألف مرة خلال أيام معدودة فقط. ورافقت عملية إعادة النشر تعليقات عديدة كان بعضها مؤيدا لهذه الفكرة، فيما رأى آخرون أن هذه الفكرة مبكرة بالنسبة لطفلة لم يتجاوز عمرها خمس سنوات.

الدولارات الخمسة التي تأخذها الأم الأمريكية من ابنتها أسبوعيا ستوفرها لها في حساب بنكي للادخار، وعند بلوغ الطفلة سن 18 يمكنها التصرف في هذا المبلغ كما تريد، حسب تفسير الأم في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "سأهديها هذا المبلغ عند بلوغها سن الـ18. عندما تقرر السكن في مكان آخر ستحصل على 3.380 دولار لبداية حياتها". كما أن الأم الشابة على يقين بأن ابنتها سوف تفرح لاحقا بهذا المبلغ من المال.