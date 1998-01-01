ما حقيقة تسبب محمد حماقي بأزمة لزميله؟

عالم الفن

لم يمر سوى أيام قليلة على إعلان الفنان إيساف فسخ تعاقده مع شركة "مزيكا" المنتجة لألبوماته، ليعلن رامي جمال إتخاذه لنفس القرار بفسخ تعاقده مع شركة "نجوم ريكوردز".

وترددت أخبار كثيرة بأن السبب في إتخاذه لهذا القرار هو إعطاء الشركة الإهتمام الأكبر للنجم محمد حماقي، وتأجيل ألبومه الجديد لأكثر من مرة.

لكن رامي كشف عن سبب فسخ التعاقد، موضحاً ان علاقته بالمسؤولين في الشركة جيدة على المستوى الإنساني، ولكن حدوث خلافات في وجهات النظر وتأخر طرح ألبومه دفعه لإتخاذ هذا القرار .

وتلقى رامي عروضاً من أكثر من شركة إنتاج، لكنه لم يحسم قراره بشكل نهائي حتى الآن.