أين ذهبت مجوهرات الأميرة ديانا؟

حصلت الأميرة ديانا على كمية كبيرة من المجوهرات قبل وفاتها المفاجئة في عمر 36. ففي أثناء زواجها من الأمير تشارلز وبعد ذلك حصلت على جواهر كثيرة من الشخصيات المرموقة والعائلة الملكية. فأين هذه المجوهرات حالياً؟

ارتدت ديانا العديد من الجواهر التي تنتمي إلى المجموعة الملكية، ولكن أيضاً كان لديها مجموعتها الخاصة المثيرة للإعجاب.

ماذا حلّ بمجوهرات الأميرة ديانا؟

قبل وفاتها صرح مقربون من العائلة الملكية بأنها ستترك مجوهراتها لأبنائها حتى يتسنى لهم منحها لزوجاتهم.

خاتم الخطوبة

تركت ديانا خاتم الخطوبة لأبنائها الذين اتفقوا على أنّ مَنْ يخطب أولاً يُقدم القطعة المرصعة بالياقوت والماس إلى زوجته أياً كانت.

وبما أن الأمير ويليام أول من أقدم على الزواج فقد قدّم الخاتم إلى زوجته كيت ميدلتون.

المجموعة السعودية

صُنعت مجموعة المجوهرات المذهلة من الياقوت البورمي الأزرق والماس المستطيل.

وتتألف المجموعة من عقد وسوار وقرطين وساعة وسوار تحولا لاحقاً إلى عقد ضيق. وارتدت ديانا المجموعة خلال عشاء المعهد الوطني للأفلام بقاعة المهرجانات الملكية في كانون الأول عام 1981.

لا يعرف أحد ما جرى للمجموعة الكاملة، ولكن ارتدت كيت ميدلتون القرطين وأدخلت عليهما تعديلاً بأن جعلتهما متدليين.

عقد الياقوت الضيق

كان عقد الياقوت الضيق، في الأساس دبوساً للزينة، هدية من الملكة الأم إلى ديانا في يوم زفافها.

ومن المُعتقد أن الماس الموجود في هذه القطعة استُخدم في خاتم الخطوبة الخاص بميغان ماركل، خطيبة الأمير هاري.

سوار اللؤلؤ

صُمم هذا السوار من قبل نيجل ميلن عام 1988.

وهو حالياً بحوزة كيت ميدلتون وارتدته في برلين بمطعم Clärchens Ballhaus في تموز 2017 خلال الليلة الأخيرة من جولتها هي وويليام في ألمانيا.

لؤلؤة كولينغوود وأقراط الماس

تنتمي هذه الأقراط المذهلة في الوقت الحالي إلى كيت، وارتدتها خلال المأدبة الرسمية في إسبانيا في يوليو/تموز 2017.

وهناك الكثير من القطع الأخرى التي ارتدتها ديانا بشكل علني لم تكن تنتمي إليها في الواقع، لكنها تنتمي إلى المجموعة الملكية.

ومن ضمنها تاج Lover’s Knot Tiara وعقد الزمرد الضيق.