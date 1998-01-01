عساف يُحمل إدارة شباب الخليل مسئولية توديع كأس فلسطين

الخليل / سما /

حمّل المدير الفني لشباب الخليل، رائد عساف، مسئولية خسارة فريقه أمام شباب يطا، في بطولة كأس فلسطين، والخروج المبكر من دور الـ32، لإدارة النادي، التي لم تنفذ مهامها بشكل جاد.

وخرج شباب الخليل من كأس فلسطين بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام شباب يطا، بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي.

وقال عساف، في تصريحات صحفية: "نتيجة المباراة ليست مفاجئة، هذا وضع طبيعي لمن لا يتدرب".

وأضاف: "حمّلت الإدارة الخسارة، لكن لا يمكن أن نستثني كتيبة اللاعبين الذين لم يكونوا عند الموعد".

وأكد عساف: "أي فريق لا يتمتع بالاستقرار، سوف يصل إلى مستوى شباب الخليل، لكن العميد أكبر من الجميع، ومن لا يجد في نفسه أنه مؤهلا لقيادة سفينة النادي، يجب عليه أن يتنحى من أجل المصلحة العامة".