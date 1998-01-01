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خيبة الأمل قد تدفع أبل لوقف تصنيع آيفون X

الثلاثاء 23 يناير 2018 10:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خيبة الأمل قد تدفع أبل لوقف تصنيع آيفون X



وكالات / سما /

بينما تخطط شركة أبل لشحن حوالي 18 مليون جهاز آيفون X لزبائنها في العالم في الربع الأول من عام 2018، فإن هذه الخطط ربما لن تتحقق أمام قلة الإقبال على الهاتف الجديد. 

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن مبيعات الهاتف الجديد تسير على عكس ما توقعت شركة أبل، لا سيما في الصين، إذ كان الإقبال على شراء الهاتف أقل من المتوقع، ما قد يدفع الشركة لوقف تصنيع آيفون X.

ويرى خبراء في تكنولوجيا الهواتف الذكية أن قلة الإقبال على آيفون X في الصين تحديدا ترجع إلى تفضيل المستخدمين الهواتف ذات الشاشات الكبيرة. وتشكل الصين أكبر أسواق الهواتف الذكية في العالم.

ويؤكد الخبراء أن المستخدمين أصبحوا يحتفظون بهواتفهم لفترة أطول، ولم تعد شهيتهم مفتوحة مثلما كان في السابق على ملاحقة جديد شركة أبل كل عام.

وتوقع الخبراء أن تبيع شركة أبل هذا العام 62 مليون جهاز فقط من جهاز آيفون X، قبل أن تقرر وقف إنتاج هذا النوع من الهواتف خلال السنوات المقبلة.

ويقول الخبراء إن ارتفاع سعر آيفون X (أكثر من ألف دولار أميركي) وعدم وجود ابتكارات مثيرة للاهتمام، تقف وراء عزوف الكثيرين عن اقتنائه.

ويرجح الخبراء أن تحقق شركة أبل نموا متواضعا في مبيعاتها للهواتف الذكية في النصف الأول من هذا العام بنسبة لا تزيد عن 5 في المئة.

ولا يزال آيفون 6 و7 الأكثر شعبية بين هواتف شركة أبل الذكية. وقد حقق الهاتفان نجاحا لم يكن متوقعا.

#آيفون X #أبل

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