غزة: 14 إصابة بينها 3 خطيرة في حادثي سير

غزة / سما /

أصيب 14 مواطنًا صباح اليوم، بينهم 3 إصابات وصفت بالخطيرة، في حادثي سير، في قطاع غزة.

ففي مدينة خانيونس، أصيب 12 مواطنا، صباح اليوم، جراء حادث سير بين مركبتين قرب سوق السيارات في المدينة.

وأفادت مصادر طبية، بأن حالة الجرحى متفاوتة، وأن هناك 3 حالات بجروح خطيرة.

وفي حي التفاح إلى الشرق من مدينة غزة، أصيب مواطنان اثنان، جراء حادث سير.

وقالت دائرة مرور غزة، بأن أحد المصابين حالته فوق المتوسطة، مشيرةً إلى أن الحادث وقع بين دراجة نارية وشاحنة في منطقة الزرقاء بحي التفاح وأنه تم نقل الجرحى إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج.