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فارس كرم يعود بـ"ضربة الموسم"!

الثلاثاء 23 يناير 2018 10:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فارس كرم يعود بـ"ضربة الموسم"!



عالم الفن

يُنهي الفنان فارس كرم تسجيلات ألبومه الغنائي المنتظر صدوره قبيل فصل الربيع عن شركة روتانا، ويعود بالأسلوب الغنائي والموسيقي إلى نجاحاته في البداية، أي عندما أصدر "التنورة"، و"يقبرني" وغيرهما من الأغاني التي رسمت شخصيته الفنية.

فارس يستعيد نجاحات الماضي

هذه النجاحات يستعيدها كرم مع الملحن سليم سلامة، خصوصاً بعد سنوات بينهما، انتهت بالصلح منذ سنتين وعادت الصداقة التي ربطت بينهما.

أول من أمس الخميس، زار فارس كرم استديو الموزع اللبناني عمر صباغ والتقى الملحن سلامة ووضع صوته على أغنية جديدة يُقال إنها" ضربة الموسم"، والمعروف أن الموزع صباغ أصبح صاحب بصمة غنائية في الأسلوب الشعبي للأغاني اللبنانية، ويتعاون مع نجوم الصف الأول كموزع موسيقى له فرادته في الأعمال.

#فارس كرم

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