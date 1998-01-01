جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

كيف بدد نيكولاس كيدج 150 مليون دولار؟

الثلاثاء 23 يناير 2018 10:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كيف بدد نيكولاس كيدج 150 مليون دولار؟



عالم الفن

يعتبر الممثل الأميركي نيكولاس كيدج من أبرز نجوم السينما في هوليوود، كما تصفه بعض وسائل الإعلام بـ"أكثر المشاهير إفلاسا من الناحية المادية".

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن كيدج (54 عاما) استطاع أن يراكم ثروة تقدر بـ150 ميلون دولار، إلا أنه سرعان ما "شتّتها".

وأوضحت الصحيفة أن النجم الأميركي اشتري قلعة بـ8 ملايين دولار، ومنازلا قدرت قيمتها بـ25 ميلون دولار، وجماجم ديناصورات، مشيرة إلى أن العديد من عقاراته أغلقت كما واجه ضرائب تناهز 14 مليون دولار.

وكان الممثل يملك 15 منزلا، من بينها منازل في نيوبورت بيتش وكاليفورنيا، وقلعة "تاريخية" في نيو أورليانز.

كما اشترى 4 يخوت فاخرة ما بين 2000 و2007، يبلغ سعر الواحد منهم نحو 12 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى أنه كان يمتلك أسطولا من السيارات الفاخرة، من بينها 9 سيارات رولز رويس وأخرى فيراري إينزو وواحدة من نوع لامبورغيني، اشتراها خلال مزاد عام 1997.

وكانت أكثر مشترياته غرابة هي شراء ثعباني كوبرا سامين، وجمجمة ديناصور يبلغ عمرها 67 مليون سنة.

وكشفت "ديلي ميل" أن كيدج، الحائز على جائزة الأوسكار، يواجه أزمة مالية خانقة بسبب تبديد ثروته، مضيفة أنه "يشارك حاليا في عدة أعمال من أجل تسديد ديونه".

#نيكولاس كيدج #ثروة

أخبار ذات صلة

ثري يتبرع بـ400 مليون دولار لجامعة هارفارد

الهند

1.5 مليون دولار مكافأة لمن يقتل نجمة هندية!

جورج

جورج كلوني يهدي 20 مليون دولار لأصدقائه

مصر تنفق أكثر من 131 مليون دولار لإنتاج مسلسلات رمضانية

مصر تنفق أكثر من 131 مليون دولار لإنتاج مسلسلات رمضانية

أمريكي يدفع 155 مليون دولار بلوحة رُسمت في ساعات

أمريكي يدفع 155 مليون دولار بلوحة رُسمت في ساعات

فيروز

حكم قضائي بتغريم الفنانة فيروز مليون دولار أمريكي

الأكثر قراءة اليوم

لماذا يتأني جيش الاحتلال في تدمير الانفاق رغم توفر المعلومات الموثوقة عن مسارها وأماكنها ؟

أبو عمرو: اللجنة الإدارية انهت أعمالها بتوصية ملئ الشواغر من موظفي ما بعد 14 يونيو 2007

الفلبين تعتزم ترحيل "عالم صواريخ" عراقي ينتمي لحماس الى بغداد

قتلى وجرحى من الجيش المصري بسيناء

فيديو.. ملادينوف: الوضع في غزة يمكن أن ينفجر في أي لحظة الآن

شاهد: فيديو "صادم وفظيع " جديد حول تعذيب سودانيين في ليبيا يشعل مواقع التواصل

داعية تونسي يفجر جدلاً بصورة وتعليق عن محمد بن سلمان

الأخبار الرئيسية

إطلاق النار على فلسطينيين

صور: إطلاق النار على فلسطينيين قرب حاجز زعترا جنوب نابلس بزعم محاولة الطعن

هنية - ارشيف

هنية: تحركات لبناء تحالفات قوية بالمنطقة تتبنى خيار المقاومة

تفجير صيدا

لبنان يتسلم من تركيا المشتبه به في جريمة محاولة اغتيال القيادي في "حماس" حمدان

الرئيس عباس وموغيريني

دعوة الرئيس الاتحاد الأوروبي للاعتراف بالدولة الفلسطينية تصطدم بتوافق أوروبي على إرجاء الاستجابة لطلبه

إضراب شامل في كافة المحافظات تنديدا باعلان ترامب و احتجاجا على زيارة بنس لساحة البراق

الاتصالات الفلسطينية