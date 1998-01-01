ليبرمان يأمر بمقاطعة شاعر إسرائيلي شهير و السبب عهد التميمي

القدس المحتلة / سما /

أصدر وزير جيش الاحتلال، أمرا لرئيس إذاعة الجيش بعدم إجراء مقابلات أو الحديث مع الشاعر اليهودي "جوناثان جيفر" او اسماع أي من اشعاره على اثير الإذاعة المذكورة .

وقالت مصادر عبرية إن أمر ليبرمان جاء على خلفية نشر المخرج صوره لعهد التميمي على حسابه في أنستغرام وإرفاقها بتعليق شبه فيه عهد التميمى باليهودية "آنا فرنك" والتى يعتبرها اليهود من أبطال محاربة النازيه و التي تحولت الى اسطورة بعدما اشتهرت بمذكراتها التي دونتها في مخبأها في هولندا إبان مطاردة النازيين لليهود في سنوات الأربعين. .

وقال جوناثان فى تعليقه عن سبب صفع عهد لجندي إسرائيلي "إن 50 عاماً من الاحتلال كافيه لتقوم هذه الفتاه الجميله بصفع الجندي".

وفي التفاصيل كتب الشاعر اليهودي :" "صبية جميلة في الـ 17 من العمر قامت بعمل سيء، وحين توغل جندي إسرائيلي فخور الى بيتها صفعته على وجهه. انها ولدت وسط هذا، وهذه الصفعة تضمنت خمسين سنة من الاحتلال والاذلال، وحين تقص حكاية النضال، فإن عهد التميمي ذات الشعر الأحمر، كما داوود وجوليات، ستصطف الى جانب جان دارك وحنا ساشا وآنا فرانك".



وقال ليبرمان: "أصدرت تعليماتي الى قائد إذاعة الجيش بوقف بث أي اشعار او مقابلات إذاعية مع يونتان غيفن في كل برامج إذاعة الجيش".

وأضاف : "لن تمنح إسرائيل منصة لشخص سكير بأن يساوي بين فتاة قضت نحبها في المحرقة وهي مناضلة بطلة تصدت للنازية وبين عهد التميمي المشاغبة التي اعتدت على الجنود". وتابع ليبرمان: "ان سعي غيفن لاحتلال العناوين مثير للاشمئزاز. ان المنصة الملائمة لسخافات غيفن هي محطة المنار التابعة لحزب الله".





