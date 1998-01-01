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حراس أتلتيكو على رادار ريال مدريد بعد فشل صفقة كيبا

الثلاثاء 23 يناير 2018 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حراس أتلتيكو على رادار ريال مدريد بعد فشل صفقة كيبا



وكالات / سما /

وضعت إدارة ريال مدريد قائمة مكونة من 3 حراس مرمى على أعلى مستوى لتعويض إخفاقهم بالتعاقد مع كيبا أريزابلاجا والذي مدد عقده مع أتلتيك بيلباو بشكل رسمي أمس حتى عام 2025.

صحيفة أس الإسبانية ذكرت في تقاريرها بأن ريال مدريد يفكر في 3 حراس مرمى جميعهم يلعبون أو سبق لهم اللعب ضمن صفوف الجار أتلتيكو مدريد وهم: ديفيد خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد حالياً، تيبو كورتوا حارس مرمى تشيلسي، ويان أوبلاك حارس الأتلتيكو.

كورتوا مفضل بشدة لدى فلورنتينو بيريز ومجلس إدارته خصوصاً أن اللاعب طلب ود ريال مدريد حينما صرح بأنه يرغب بالعودة إلى العاصمة الإسبانية، وهو ما جعله يرفض تمديد عقده مع تشيلسي لفترة طويلة.

بدورها وضحت الصحف في الأيام القليلة الماضية بأن كورتوا وافق على تمديد عقده مقابل نيل أجر سنوي يبلغ 11.7 مليون يورو، وهو ما أكد عليه اللاعب بنفسه، لكن تعطل صفقة كيبا ربما يبعثر الأوراق مجدداً.

ولا يعتبر كورتوا المفضل فقط لدى إدارة ريال مدريد، حيث ما يزال فلورنتينو بيريز يطمح بالتعاقد مع ديفيد دي خيا، ويشعر بأنه مدين لحارس اليونايتد حالياً وأتلتيكو مدريد سابقاً وذلك بعد فشل مفاوضات التعاقد معه في الثواني الأخيرة صيف 2015.

 

كما يتابع ريال مدريد السولفيني أوبلاك في الموسم الحالي باعتبار أنه يتلقى هدف واحد كل 207 دقيقة لعب. أس وضحت بأن ريال مدريد كان يرغب في ضم أوبلاك عام 2014 لكنه لم يسرع في إتمام الصفقة مما منح أتلتيكو فرصة التوقيع معه.

ومن المتوقع أن أياً الصفقات الثلاث ستكلف ريال مدريد مبلغ مالي طائل، بينما كانت صفقة كيبا ستكلفه 20 مليون يورو فقط.

الملفت أن أس ذكرت في نهاية تقريرها بأن زيدان ما زال متمسكاً بكيلور نافاس رغم محاولات الإدارة لضم حراس مرمى جدد.

#أتلتيكو مدريد #كيبا

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