"هاري كين" يتوج بجائزة أفضل لاعب إنجليزي في لعام 2017

وكالات / سما /

توج اللاعب هاري كين مهاجم توتنهام اليوم الاثنين بجائزة أفضل لاعب إنجليزي في عام 2017 ، والتي تسلمها اليوم من مسؤولي الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وحصل هاري كين على نسبة 75 بالمئة من الأصوات التي شاركت في الاستفتاء على جائزة أفضل لاعب إنجليزي ، والتي حصدها آدم لالانا في العام الماضي.

وتحدث هاري كين عن استلام هذه الجائزة وقال : “إنه لشرف كبير أن أكون أفضل لاعب إنجليزي في عام 2017 ، في الحقيقة لقد عشت عاماً مذهلاً للغاية”.

وتابع بقوله : “مساعدة منتخب إنجلترا على الوصول إلى بطولة كأس العالم هو حلم لأي لاعب ، أريد أن أشكر جميع زملائي على مساعدتي لتحقيق هذا الإنجاز”.

وسلم الاتحاد الإنجليزي حارس المرمى الشاب جوردان بيكفورد جائزة أفضل لاعب إنجليزي تحت سن 21 عاماً ، وهو يلعب الآن مع إيفرتون قادماً من سندرلاند في الصيف الماضي.