شاهد: فيديو "صادم وفظيع " جديد حول تعذيب سودانيين في ليبيا يشعل مواقع التواصل

طرابلس / وكالات /

أظهر مقطع "فيديو" حديث عملية تعذيب جديدة في ليبيا، ضحاياها من السودانيين، وسط أنباء عن فتح تحقيق بشأنها من قبل الاتحاد الأفريقي.



وأكدت مفوضة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الأفريقي، أميرة الفاضل، أن "مقاطع الفيديو المتداولة لسودانيين يتم تعذيبهم في ليبيا هي حديثة، وأنه تم فتح تحقيق بشأنها، بحسب وكالة "أنباء السودان" الرسمية.

تدخل الخرطوم

وأشارت المفوضة إلى أن زيارتها السابقة إلى ليبيا، بعد انتشار فيديوهات بشأن سوق للعبيد في ليبيا، نجحت في إعادة أكثر من 8 آلاف مهاجر أفريقي إلى بلدانهم بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، بينهم 129 سودانيا.

من جهتهم، طالب نشطاء وسياسيون في السودان حكومة الخرطوم بالتدخل العاجل لحماية مواطنيها، خاصة بعد الفيديو الأخير.

وأظهرت مقاطع الفيديو شبابا سودانيين يتم إحراقهم وصعقهم بالكهرباء، لكن دون ذكر أي منطقة في ليبيا، أو لماذا يتم تعذيبهم أصلا.

والسؤال: هل سيعيد هذا المقطع الجدل حول سوق العبيد في ليبيا من جديد؟



