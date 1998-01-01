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إنتر ميلان يضم لاعب برشلونة

الثلاثاء 23 يناير 2018 09:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إنتر ميلان يضم لاعب برشلونة



وكالات / سما /

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، ضم البرازيلي رافينيا ألكانترا قادما من صفوف برشلونة، على سبيل الإعارة، مع وجود بند يمنح "النيراتزوري" حق الشراء في نهاية الموسم.

وقال الإنتر في بيان صحافي: "توصلنا مع برشلونة لاتفاق حول استعارة رافينيا حتى 30 يونيو 2018".

وأضاف: "لدينا خيار لشراء اللاعب بمبلغ 35 مليون يورو بالإضافة إلى 3 ملايين أخرى تعتمد على أدائه ، وهذا الأمر يجب أن يفعّل قبل نهاية الموسم".

يشار إلى أن رافينيا ابتعد عن حسابات المدير الفني لبرشلونة إيرنيستو فالفيردي هذا الموسم, بسبب بعض المشكلات البدنية، ويأمل اللاعب أن يستعيد فاعليته مع النادي الإيطالي.

#إنتر ميلان #رافيينيا

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