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داعية تونسي يفجر جدلاً بصورة وتعليق عن محمد بن سلمان

الثلاثاء 23 يناير 2018 09:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
داعية تونسي يفجر جدلاً بصورة وتعليق عن محمد بن سلمان



الرياض / وكالات /

فجر الداعية التونسي الشيخ بشير بن حسن جدلاً على صفحته على “فيسبوك”، عندما نشر صورة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بملابس رياضية وعلق:

“خادم الحرمين الشريفين واشارة التوحيد برؤية 2030 !! هذا الذي يستعبد الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا هذا الذي يسجن العلماء الأخيار هذا الذي قال عن علماء الصحوة الإسلامية سوف ندمرهم فورا !! قولوا للسلفيين الحمقى احذية الطغاة هذا ولي أمركم و نعمتكم” .

وكان الداعية التونسي، أمس على صفحته على “فيسبوك”، نقلا عن صفحة سعودية، فيديو، لما قال أنه حفل مختلط و لنساء بدون حجاب:

وكتب : “ولا واحد يقول لي يا شييييخ كيف تنشر صور نساء بلا حجاب ! خلي عندك النصيحة شكر الله سعيك !..انظروا الى الانحدار الرهيب في بلاد “التوحيد ” وبلاد الحرمين” التي صدعوا رؤوسنا طويلا بهذه المفاخرة “الاستعلائية والاحتكارية ” للإسلام وللعقيدة و للفرقة الناجية والطائفة المنصورة وغيرها من العبارات.

وكان الداعية التونسي دعا الشهر الماضي لوقف الحج إلى مكة لأن عوائده، بحسبه، تذهب لأمريكا وكتب “لا حج ولا عمرة إلا الواجب منهما وما سوى ذلك إعانة لأمريكا بالمال على إذلال الأمة الإسلامية. اللهم إني قد بلغت فاشهد يا رب العالمين». وأضاف «الـ 480 مليار دولار (قيمة الاتفاقيات التي وقعها ترامب مع الرياض) والتي تعادل 10 آلاف طن من الذهب التي رجع بها ترامب، تؤتي اليوم أكلها! تلك الأموال منها عوائد الحج والعمرة والبترول”.

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#داعية تونسي #صورة #محمد بن سلمان

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