فيديو .. جهاز كاشف للأسحلة يستخدمه الاحتلال على الحواجز العسكرية

رام الله / سما /

تم الكشف عن جهاز الكتروني جديد يستخدمه جيش الاحتلال في العثور على الاسلحة المخبأة في اماكن مختلفة.

ووثق مواطن من رام الله استخدام جنود الاحتلال للجهاز الجديد خلال تفتيشهم مركبة احد المواطنين على حاجز DCO غرب بيت لحم، ومن خلال الفحص في صندوق السيارة الخلفي ظهر ضوء من الجهاز وانطلق صوت متقطع، مما قاد الجندي للكشف عن مسدس كان مخبأ في صندق السيارة.

وبحسب ما تبين فان الجهاز مبرمج لكشف السلاح وتحديد مكانه بدقة دون الحاجة للبحث اليدوي، ويستخدم جنود الاحتلال هذا الجهاز على الحواجز العسكرية وخلال التفتيش عن السلاح في المداهمات.