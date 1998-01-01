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الوطنية موبايل تؤجل إطلاق ال 3G إلى الأربعاء التزاما بالإضراب وتفعل الخدمة مجانا لمشتركيها

الإثنين 22 يناير 2018 11:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الوطنية موبايل تؤجل إطلاق ال 3G إلى الأربعاء التزاما بالإضراب وتفعل الخدمة مجانا لمشتركيها



رام الله / سما /

أعلنت شركة الوطنية موبايل مشغل الاتصالات المتنقلة الأحدث في فلسطين، إحدى شركات مجموعة Ooredoo العالمية عن إطلاق خدمات الجيل الثالث تجاريا يوم الأربعاء بدلا من الثلاثاء التزاما بالإضراب الذي دعت إليه الفصائل الوطنية وانسجاما مع الحرام الشعبي، دعما للقدس عاصمة دولة فلسطين.

وقالت الشركة في بيان صحفي صدر عنها، مساء اليوم الثلاثاء، إنها كانت بصدد إطلاق الخدمات التجارية غدا الثلاثاء وأعلنت عن ذلك رسميا عبر قنواتها الرسمية، لكن وبعد تطور الأوضاع على الصعيد الوطني، وإعلان الإضراب الشامل لمناحي الحياة في الوطن، ليوم الثلاثاء، تقرر التأجيل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات التزاما بالموقف الوطني الموحد. وتكافئ مشتركيها بتفعيل حزم مجانية لخدمة ال3G.

وأضافت الشركة إن إطلاق الـ3G من الوطنية موبايل يجعل من البديل الفلسطيني الخيار الوطني الأفضل من ناحية السرعات الأعلى، والتغطية الأقوى، والأسعار التنافسية، خاصة أن الأثير الفلسطيني أصبح من اليوم ينبض بالـ 3G الفلسطيني.

#الوطنية موبايل #خدمة 3G

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