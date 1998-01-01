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الزهار: حماس التزمت باتفاق المصالحة وسلمت الوزارات والمؤسسات وفتح لم تلتزم

الإثنين 22 يناير 2018 10:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الزهار: حماس التزمت باتفاق المصالحة وسلمت الوزارات والمؤسسات وفتح لم تلتزم



غزة/سما/

أكد القيادي في حركة حماس محمود الزهار اليوم الاثنين إن حماس التزمت باتفاق المصالحة وسلمت الوزارات والمؤسسات للحكومة.

وأوضح الزهار في لقاء متلفز، أن فتح لم تلتزم باستحقاقات اتفاق المصالحة، مطالباً مصر إعطاء شهادتها حول من يعطل المصالحة.

وقال  ان " عندما تتوفر الظروف التي تسمح بإجراء صفقة تلبي احتياجات وتنضج الصفقة سيتم الإعلان عنها، مشيراً إلى أن حماس والمقاومة لن تتخلى عن الأسرى في سجون الاحتلال.

وشدد أن "سلاح المقاومة غير قابل للحوار أو التسليم وحماس متمسكة بخيار المقاومة بكافة أشكالها لتحرير فلسطين"، مؤكداً أن حركته لن تتخلى عن مساعدة أبناء شعبنا في قطاع غزة تحت أي ظرف.

#الزهار #صفقة #اسري

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