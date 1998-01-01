مجددا الصحة تحذر : مطلع فبراير سنغلق بعض الأقسام بسبب ازمة الوقود

غزة/سما/

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة مساء الإثنين، من تداعيات خطورة أزمة الوقود الخانقة التي تتعرض لها مرافقها، وتداعيتها على مجمل الخدمات الصحية في الأيام المقبلة.

وذكر أشرف القدرة المتحدث باسم الوزارة في بيان وصل" سما" نسخة عنه، أن وزراته اتخذت إجراءات تقشفية للاستفادة المثلى من كمية الوقود المتوفرة لديها من أجل تشغل المولدات الكهربائية الأصغر حجماً في المرافق الصحية.

وشدد على أن الوزارة بحلول فبراير المقبل ستضر إلى جعل أقسام الخدمات المساندة وأبرزها (الغسيل والتعقيم والمطابخ الإدارية والتشخيصية) خارج إطار طاقة المولدات.

وأشار إلى أن مرافق وزارة الصحة تحتاج نحو 450 ألف لتر من السولار شهرياً وفقاً لانقطاع التيار الكهربائي من (8 إلى 12) ساعة يومياً ويصل احتياجها لـ 650 ألف لتر شهريًا إذا زادت ساعات الانقطاع عن 20 ساعة يومياً.

وأوضح القدرة أن أزمة الوقود تشكل تهديداً مباشراً على اتمام غسيل الكلى لنحو 700 مريض بالفشل الكلوي، فيما يتعذر إجراء 200 عملية جراحية يومياً في المستشفيات، عد عن فساد مئات وحدات الدم ومشتقاته بسبب عدم توفر التبريد اللازم.