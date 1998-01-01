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الاحتلال يسلم جثمان الاسير الشهيد حسين عطالله على حاجز 109 شرق قلقيلية

الإثنين 22 يناير 2018 09:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يسلم جثمان الاسير الشهيد حسين عطالله على حاجز 109 شرق قلقيلية



قلقيلية/سما/

 سلمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، مساء  الاثنين، جثمان الاسير الشهيد حسين عطالله، على حاجز 109 شرق قلقيلية.

وقالت هيئة الشؤون المدنية ان سلطات الاحتلال سلمت حثمان الشهيد الاسير للجانب الفلسطيني شرق قلقيلية حيث كان في استقباله وفد من الهيئة ورئيس هئية شؤون الاسرى عيسى قراقع، واهالي الشهيد وحشد من المواطنين، وجرى نقله بواسطة سيارة اسعاف فلسطينية إلى مستشفى نابلس.

وسيشيع الأسير الشهيد عطا الله غدا الساعة العاشرة من مستشفى رفيديا حيث سيجري الصلاة عليه في المسجد الصلاحي الكبير والدفن في المقبرة الشرقية، فيما سيتم فتح بيت العزاء في ديوان أل شاهين قرب المسجد الصلاحي الكبير .

يذكر أن الأسير حسين حسني عطا الله (57عاماً)، كان قد استشهد ظهر يوم السبت الماضي، نتيجة مرض السرطان والإهمال الطبي المتعمد الذي تعرض له في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وكان محكوم بالسجن 32 عاماً، أمضى منها 21 عاماً داخل معتقلات الاحتلال.

#حسين عطالله #قلقيلية #عيسى قراقع

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