رسمياً .. مخيتاريان ينضم إلى آرسنال قادماً من اليونايتد

وكالات / سما /

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي مساء اليوم الاثنين من خلال موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت عن تعاقده مع هنريخ مخيتاريان من مانشستر يونايتد.

وقال البيان الرسمي الصادر عن فريق المدفعيجة أن اللاعب الأرميني هنريخ مخيتاريان انضم إلى آرسنال في صفقة تبادل مع المهاجم الكسيس سانشيز.

ولم يكشف نادي شمال لندن عن مدة العقد الذي وقعه لاعب خط الوسط هنريخ مخيتاريان ، لكنه أشار إلى إنه وقع على عقد طويل الأجل مساء هذا اليوم.

وقرر آرسنال الاستغناء عن ألكسيس سانشيز بعد أن رفض تجديد عقده الذي ينتهي في الصيف المقبل ، بالإضافة إلى خروج مخيتاريان من خطط جوزيه مورينيو.