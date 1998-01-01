جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

التربية: الدوام غداً ينتظم حتى 12 ظهراً

الإثنين 22 يناير 2018 08:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
التربية: الدوام غداً ينتظم حتى 12 ظهراً



رام الله/سما/

جددت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، تأكيدها أن إضراب غد الثلاثاء الذي دعت له فصائل العمل الوطني وعلى رأسها حركة فتح، سيستثني قطاع التعليم حتى الساعة 12 ظهراً.

وأكدت الوزارة في بيان صدر عنها قبل قليل، أن الأسرة التربوية ستقف دائماً سداً منيعاً أمام السياسات الصهيوأمريكية الهادفة لضرب القضية الفلسطينية، وأن قطاع التعليم سيشارك في الفعاليات بعد الساعة الثانية عشرة، وذلك حفاظاً على انتظام العملية التعليمية خاصةً في أول أيام الفصل الدراسي الثاني، وبناءً عليه تؤكد الوزارة أن الدوام سينتظم في كافة المؤسسات التعليمية حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً.

#تربية #اضراب

أخبار ذات صلة

تعليق الدوام بالمعاهد الازهرية احتجاجا على اقالة يوسف سلامة

المالية: صرف رواتب الموظفين غداً الثلاثاء في البنوك

اللجنة المركزية

اهم الملفات التي سيبحثها اجتماع اللجنة المركزية غداً الاربعاء

هنية و الحمدلله

جدول زيارة الوفد .. لقاء بين الحمدالله و هنية في منزله بغزة غداً

احمد حلس

حلس يدعو لاجتماع قيادي موسع غداً بغزة لمناقشة قرارات خصم رواتب موظفي غزة

وزير التربية والتعليم يصل غزة

صور: وزير التربية والتعليم يصل غزة على رأس وفد يضم 15 شخصية

الأكثر قراءة اليوم

مصادر اسرائيلية : الرئيس عباس يبدي استعداده لوساطة أمريكية فقط بشرط

العثور على جثة مواطن مصاب بطلق ناري داخل بيارة في خانيونس

أبو عمرو: اللجنة الإدارية انهت أعمالها بتوصية ملئ الشواغر من موظفي ما بعد 14 يونيو 2007

إضراب تجاري شامل يعم قطاع غزة

قتلى وجرحى من الجيش المصري بسيناء

قرار صارم من تيم حسن بسبب زوجته وفاء كيلاني

قناة عبرية: سلوفينيا وثلاث دول أوروبية أخرى تتجه للاعتراف بفلسطين

الأخبار الرئيسية

ميلادينوف- ارشيف

فيديو.. ملادينوف: الوضع في غزة يمكن أن ينفجر في أي لحظة الآن

الشهيد عطالله - ارشيف

الاحتلال يسلم جثمان الاسير الشهيد حسين عطالله على حاجز 109 شرق قلقيلية

انفاق المقاومة

لماذا يتأني جيش الاحتلال في تدمير الانفاق رغم توفر المعلومات الموثوقة عن مسارها وأماكنها ؟

بنس ونتنياهو - ارشيف

بنس بالكنيست: السفارة الأميركية ستنقل للقدس قبل نهاية 2019

المفوض العام للاونروا وابو حسنة

الأونروا تطلق حملة "الكرامة لا تُقدر بثمن" لسداد العجز المالي بعد القرار الأميركي

الاتصالات الفلسطينية