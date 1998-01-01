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رسمياً .. مانشستر يونايتد يتعاقد مع أليكسس سانشيز

الإثنين 22 يناير 2018 08:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً .. مانشستر يونايتد يتعاقد مع أليكسس سانشيز



وكالات / سما /

إعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن تعاقده مع المهاجم التشيلي أليكسس سانشيز من نظيره آرسنال في صفقة تبادلية مع اللاعب الأرميني هينيريك مخيتاريان.

وأكد النادي الإنجليزي في بيانٍ رسمي أن سانشيز انضم رسمياً إلى النادي قادماً من آرسنال، بينما انتقل مخيتاريان إلى آرسنال في صفقة تبادلية.

وقال سانشيز بعد انتقاله إلى ملعب الأولد ترافورد “أنا مسرور جداً للإنضمام إلى أكبر نادٍ في العالم، لقد أمضيت ثلاث سنوات ونصف رائعة في آرسنال وأحمل ذكرريات إيجابية عن النادي ومشجعيه”.

وأضاف “لا أستطيع رفض فكرة اللعب في الأولد ترافورد والعمل مع جوزيه مورينيو، أنا فخور بأني أول تشيلي يلعب لليونايتد عبر التاريخ، وأتمنى أن يعرف العالم لماذا تعاقد معي في أرض الملعب”.

وفي جهة أخرى صرح مورينيو بقوله “سانشيز واحد من أفضل المهاجمين في العالم، سيقوم بإكمال مجموعتنا الشابة والموهوبة، سيجلب الطموح والقيادة والشخصية، أتمنى لمخيتاريان النجاح والسعادة وأنا واثق بحصوله على ذلك”.

#مانشستر يونايتد #أليكسس سانشيز

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