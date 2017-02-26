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جاريث بيل صفقة ريال مدريد الشتوية

الإثنين 22 يناير 2018 08:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
جاريث بيل صفقة ريال مدريد الشتوية



وكالات / سما /

أكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية والمقربة من نادي ريال مدريد، أن صفقة الفريق الأبيض الحقيقة في الميركاتو الشتوي الجاري، هي عودة النجم الويلزي جاريث، وتألقه في المباريات الماضية للنادي الملكي.

وشهدت مباريات نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد الأخيرة، تألق غير عادي من النجم الويلزي جاريث بيل، خاصة وبعد أن سجل خمسة أهداف خلال شهر يناير الجاري في جميع المسابقات.

وأشارات الصحيفة الشهيرة عبر موقعها الألكتروني الرسمي، إلى أن نادي ريال مدريد الإسبانية، صفقته الحقيقة في الشتاء هي تألق النجم الويلزي جاريث بيل، واستعادة مستواه سريعاً بعد عودته من الإصابات التي لحقت به منذ عدة شهور.

وخرج جاريث بيل بعد تسجيله هدفين ضد ديبورتيفو لاكورونا في تصريحات صحفية قائلاً: “أنا سعيد بالعودة مرة أخرى لهذا الفريق الرائع، واقترب من استعادة مستواي الطبيعي ومواصلة التالق”.

#جاريث بيل

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