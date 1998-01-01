مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة يختتم الورشات التوعوية الخاصة بطلبة المدارس

غزة/سما/

اختتم مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة عدد ( 25 ) ورشة تثقيفية حول العنف والإساءة، والتي استهدفت طلاب/ت المدارس في كافة المراحل التعليمية (ابتدائي-اعدادي-ثانوي)، بهدف توعية وارشاد طلاب/ت المدارس في مختلف المراحل التعليمية حول موضوع العنف، والإساءة.

حيث تم تنفيذ عدد ( ٢٠ ) ورشة عمل في المدارس الحكومية وعدد 5 ورشات توعوية في المؤسسات المجتمعية في مختلف محافظات القطاع.

وحضر هذه الورشات عدد اجمالي (956) طالب/ة، منهم عدد 663 طالبة، 293 طالب منهم 422 لاجئ، 534 مواطن.

ويأتي هذا النشاط ضمن أنشطة مشروع حماية وتمكين النساء الذي ينفذه المركز والممول من مشاريع صندوق الأمم المتحدة الإنساني.