للبدء بحرب.. الكنيست يوافق بأغلبية كبيرة على منح صلاحيات كاملة للوزاري المصغر

القدس/سما/

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم الاثنين، ان الكنيست وافق بالقراءة الأولى بأغلبية (76 مع - 13 ضد) على مشروع قانون يقضي بمنح صلاحيات كاملة لمجلس الوزراء الأمني المصغر "الكابينت"، لبدء حرب أو القيام بعمل عسكري كبير.

وأيد القرار 76 عضواً في حين عارضه 13 عضواً، حيث سيتم نقل القرار لبحثه امام "اعضاء لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الاسرائيلي".

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أيد توصية "لجنة عميدرور" من أجل تعديل قانون الأساس بحيث يكون الكابينت وليس الحكومة هو المخول بإعلان الحرب.