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فتح : الالتزام بالاضراب الشامل رسالة رفض لقرار ترامب وزيارة نائبه

الإثنين 22 يناير 2018 02:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح : الالتزام بالاضراب الشامل رسالة رفض لقرار ترامب وزيارة نائبه



رام الله / سما /

دعا عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسمها أسامه القواسمي الالتزام الشامل والتام في كافة القطاعات العامه والخاصة بالاضراب الذي أعلنت عنه حركة فتح وكافة القوى على الساحة الفلسطينية، مؤكدا أن الاضراب يعكس رسالة رفض قوية لقرار ترامب المتعلق باعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال ورفض لزيارة نائبه بينس الذي يزور المنطقه

وأعاد القواسمي رفض حركة فتح لتصريحات نائب الرئيس الامريكي الذي إعتبر أن الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل سيسهل من تحقيق السلام، موضحا أن لا سلام دون القدس عاصمة لدولة فلسطين.

وشدد القواسمي على أن شعبنا الفلسطيني وقيادته الوطنية لن يرفعوا الراية البيضاء لأحد، ولن نساوم او نناور او نقبل بالانتقاص شبرا واحدا من عاصمتنا القدس، وأن كافة الاجراءات الاسرائيلية التهويدية باطله ومخالفة للقانون الدولي، وأن قرار ترامب اعتداء على المؤسسات الدولية وقرارات مجلس الامن، وعلى حقوق الشعب الفلسطيني الراسخة

وأشاد القواسمي بموقف الرئيس محمود عباس الثابت كالجبال أمام هذه التهديدات والضغوطات التي تُمارس عليه

#فتح #اضراب #ترامب

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