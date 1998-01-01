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صحة غزة: الخدمات الصحية دخلت مرحلة الخطر

الإثنين 22 يناير 2018 02:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة: الخدمات الصحية دخلت مرحلة الخطر



غزة / سما /

 قال أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، أن الخدمات الصحية دخلت في مرحلة الخطر بسبب أزمة نقص الوقود في كافة المستشفيات والمرافق الصحية.

وأعرب القدرة في تصريح صحفي له، عن خشيته من توقف عددا من الخدمات الصحة خلال الأيام المقبلة جراء نقص كميات الوقود.

وأشار إلى أنه لا يوجد أي حلول لتطويق الأزمة حتى اللحظة، مشيرا إلى أن جميع الخدمات الصحية مهددة بالتوقف في الفترة المقبلة في ظل عدم وجود أفق لأي حلول.

وذكر أن لجنة إدارة الأزمة في وزارة الصحة في حالة انعقاد مستمر لبحث تداعيات هذه الأزمة.

#صحة #غزة #خطر

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