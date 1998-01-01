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هيئة الأسرى: نقل تعسفى بحق ثلاثة من قيادات الأسرى في السجون

الإثنين 22 يناير 2018 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن إدارة سجون الإحتلال نفذت عملية نقل تعسفية بحق ثلاثة من قيادات الأسرى في سجون الإحتلال الإسرائيلي، وهم محمد عطا الله ومحمود سمارو وكلاهما من نابلس، وراتب حريبات من مدينة دورا قضاء الخليل، وجميعهم محكومين بالسجن المؤبد.

واوضحت الهيئة أنه تم نقل الأسير محمود عطا الله ممثل الأسرى في سجن جلبوع، ومحمد سمارو موجه عام حركة فتح في ذات السجن، ومحمود حريبات من مستشفى سجن الرملة، حيث نقلو جميعا الى سجن هداريم.

وكشفت الهيئة أن عملية النقل إنتقامية فقط ودون اي مبررات، وان الأسرى تفاجأوا بذلك، وأنها تحمل نزعات غير إنسانية بحق الأسرى المرضى، حيث ان الأسير راتب حريبات كان يتولى متابعة ومساعدة الأسرى المرضى في مستشفى الرملة منذ عدة سنوات، وان الأسرى إعتادوا عليه ويعرف كيفة التعامل معهم وتلبية إحتياجاتهم ومساعدتهم.

#السجون الاسرائيلية #هيئة الأسرى

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