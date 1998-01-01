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تونس تواجه إسبانيا وديا استعدادا للمونديال

الإثنين 22 يناير 2018 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
تونس تواجه إسبانيا وديا استعدادا للمونديال



وكالات / سما /

توصل الاتحاد التونسي لكرة القدم لاتفاق مع نظيره الإسباني, من أجل تنظيم مواجهة ودية بين المنتخبين ستجمعهما بالعاصمة الروسية "موسكو"، يوم 9 يونيو المقبل، في إطار استعداداتهما لكأس العالم.

وسبق لـ"نسور قرطاج" أن واجهوا "الماتادور" في مناسبة وحيدة، وبالتحديد في دور المجموعات من كأس العالم ألمانيا 2006، التي انتهت بفوز إسبانيا (3-1).

ويتضمن برنامج المنتخب التونسي، مواجهة ودية أخرى ستجمعه يوم 27 مارس مع كوستاريكا، وستحتضنها مدينة "نيس" الفرنسية.

ويبحث منتخب تونس عن الترشح للمرة الأولى في تاريخه للدور الثاني من كأس العالم، كونه خرج من الدور الأول خلال مشاركاته الأربع الماضية في الأرجنتين 1978, وفرنسا 1998, وكوريا الجنوبية واليابان 2002, وألمانيا 2006.

يشار إلى أن قرعة المونديال وضعت منتخب تونس في المجموعة السابعة إلى جانب إنجلترا وبلجيكا وبنما، في حين سيتواجد منتخب إسبانيا ضمن المجموعة الثانية إلى جانب المغرب والبرتغال وإيران.

#تونس #إسبانيا #المونديال

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