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"الأوقاف" تفتتح تكية "نسيبة المازنية" في أريحا

الإثنين 22 يناير 2018 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT



اريحا / سما /

افتتحت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية تكية الصحابية "نسيبة المازنية" في محافظة اريحا والاغوار، من أجل تقديم وجبات مجانية من الطعام للفقراء والمحتاجين من ابناء المحافظة وتلبية احتياجاتهم    .

وأوضح وزير الاوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، أن الوزارة حرصت على أن تكون اللجنة الادارية من النساء تقديرا لموقف المرأة الفلسطينية في مشاركة الرجل في خدمة الوطن .

وبين أن التكية قد باشرت اعمالها وقدمت وجبات غذائية لأكثر من 300 اسرة محتاجة من فقراء الاغوار والمخيمات في محافظة اريحا والاغوار .

وأكد ادعيس أن وزارة الأوقاف معنية في دعم المزيد من المشاريع الحيوية والأساسية كالتكايا في المدن والقرى والبلدات الفلسطينية والتي تعود بالنفع والفائدة على المجتمع الفلسطيني، وتحقق سياسة الوزارة ورؤيتها في مساعدة الفقراء والمحتاجين .

#وزارة الأوقاف #تكية

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