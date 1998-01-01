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أردان يهاجم النواب العرب بالكنيست ويصفهم بـ "عديمي الشرف"

الإثنين 22 يناير 2018 01:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردان يهاجم النواب العرب بالكنيست ويصفهم بـ "عديمي الشرف"



القدس المحتلة / سما /

هاجم وزير الأمن الداخلي في الحكومة الإسرائيلية جلعاد أردان، أعضاء الكنيست العرب الذين أعلنوا مقاطعتهم للخطاب الذي سيلقيه اليوم مايك بنس نائب الرئيس الأميركي أمام الهيئة العامة للكنيست.

وقال أردان في تصريحات لإذاعة هيئة البث العبرية أن نائب الرئيس الأميركي سيخطب من على منبر الكنيست وأنه لن يخشى التصرف الأرعن لأعضاء الكنيست العرب، واصفا إياهم بـ "الوقحين".

واعتبر أنه لا يوجد ضرورة لتعزيز الكنيست بالحراسة الأميركية وأن ذلك لن يضيف احتراما لدولة إسرائيل أو احتراما لأعضاء الكنيست العرب "عديمي الشرف".

وحول مقاطعة السلطة الفلسطينية لزيارة بنس، قال أردان أن الخسارة الكاملة من نصيب الفلسطينيين، وأن الإدارة الأميركية الحالية برئاسة الرئيس دونالد ترامب لاحظت أن أبو مازن ليس شريكا للتفاوض والسلام وأنه لا معنى لطرح أي خطة للسلام طالما أبو مازن زعيما للفلسطينيين، مشيرا للاستقبال الكبير الذي تم لنائب الرئيس الأميركي في مصر والأردن.

#أردان #النواب #العرب

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