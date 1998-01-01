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فينجر يتهم سانشيز بالجري وراء المال

الإثنين 22 يناير 2018 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
فينجر يتهم سانشيز بالجري وراء المال



وكالات / سما /

وجه آرسين فينجر المدير الفني لآرسنال انتقادات مبطنة للمهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز الذي أصبح على أعتاب الانتقال إلى مانشستر يونايتد بشكل رسمي.

واجتاز سانشيز الفحوصات الطبية يوم أمس في مانشستر يونايتد، ومن المتوقع أن يتم الإعلان رسمياً عن الصفقة في الساعات القليلة المقبلة.

ورفض سانشيز تجديد عقده مع آرسنال الذي ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي، وفضل الرحيل عن الفريق وسط العروض المغرية التي انهالت عليه من عدة أندية كبيرة على رأسها مانشستر سيتي وغريمه مانشستر يونايتد، لكنه بالنهاية فضل الأخير كونه سيحصل معه على راتب أسبوعي قدره 400 ألف جنيه إسترليني.

وألمح فينجر إلى أن سانشيز يجري وراء الأموال بالقرار الذي اتخذه، مشيراً إلى أنه بذل قصارى جهده لإقناعه بالبقاء.

وقال المدرب الفرنسي في تصريحات أبرزتها صحيفة آس الإسبانية “لا أفهم أن يرغب لاعب بالرحيل عن آرسنال، لكن خلال 30 سنة عملت بها في كرة القدم، فهمت كيف يفكر الإنسان”.

وتابع “لقد فعلنا كل ما بوسعنا للحفاظ على سانشيز، بذلنا أقصى طاقاتنا بالأموال التي نملكها، حتى مانشستر سيتي اضطر للانسحاب، وهذا يلخص كل شيء”.

#فينجر #سانشيز

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