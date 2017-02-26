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لفتة طيبة من ميسي تجاه نجم ريال بيتيس

الإثنين 22 يناير 2018 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
لفتة طيبة من ميسي تجاه نجم ريال بيتيس



وكالات / سما /

أظهر ليونيل ميسي نجم برشلونة الجانب الإنساني في شخصيته بعد نهاية مباراة ريال بيتيس التي انتصر بها البرسا بخماسية نظيفة يوم أمس الأحد.

وقام النجم الأرجنتيني صاحب الكرة الذهبية 5 مرات بالتقاط صورة مع نجل أندريس جواردادو نجم ريال بيتيس الذي يعتبر ميسي مثله الأعلى.

وقامت ساندرا دي لافيغا زوجة جواردادو بنشر صورة ميسي ونجلها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام وعلقت عليها “مع أحد أبطاله”.

وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن ميسي قام بهذه أللفتة الإنسانية تكريماً لجماهير ريال بيتيس التي صفقت له خلال المباراة بعد المستوى الرائع الذي قدمه وتسجيله هدفين.

واعترف العديد من اللاعبين في ريال بيتيس بعد نهاية المباراة باستحالة إيقاف ميسي في الوقت الراهن مهما كان الفريق المنافس منظماً.

#ميسي #ريال بتيس

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