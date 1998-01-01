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مسلسل "الكهف" يخترق حُرمة الميت .. وهذا رد فعل الرقابة

الإثنين 22 يناير 2018 12:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسلسل "الكهف" يخترق حُرمة الميت .. وهذا رد فعل الرقابة



عالم الفن

أكد مخرج فيلم "الكهف" أمير شوقي أن الفيلم أصبح جاهزاً للعرض بشكل كامل بعد أن انتهى من عمليات المونتاج والمكساج، كما حصل على تصريح العرض من الرقابة.

وتحدث شوقي، في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، عن قيام جهاز الرقابة على المصنفات الفنية بحذف بعض المشاهد، قائلاً: هناك مشهد تم حذفه هو حوار مع أحد الأبطال وجثة في القبر، الرقابة وجدت أنه به اختراق لحرمة الميت، وطلبت حذفه، وبالفعل قمت بتنفيذ الملاحظات.

واستكمل: "بالنسبة لي المشهد لم يخل بالأحداث، ولكن فرق بشكل كبير بالنسبة لي في نقل الحالة الخاصة التي تمر بها الشخصية ضمن الأحداث".

وعن تكرار تغير اسم الفيلم من "القمر من بعيد" إلى "أهل الكهف" ثم "الكهف"، قال:" الحقيقة التغير حدث مرة واحدة من"أهل الكهف" ليصبح"الكهف"، أما بالنسبة لـ"القمر من بعيد" فقمت بتغييره في بداية التصوير لأني شعرت أنه ثقيل بعض الشيء".

يذكر أن فيلم "الكهف" بطولة محمود عبدالمغني، ماجد المصري، روجينا، مي سليم، إبراهيم نصر، إيهاب فهمي، تأليف سامح سر الختم، وإخراج أمير شوقي. ويدور الفيلم في إطار إنساني حول الأحداث التي مرت بها مصر، من خلال حارة شعبية، ويتناول الإرهاب، الحب، الكراهية، وغيرها من الأحداث الواقعية.
 

#مسلسل الكهف

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