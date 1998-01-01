بنس لـ"نتنياهو : افتخر بوجودي في "القدس عاصمة إسرائيل"

القدس المحتلة / سما /

قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، اليوم الاثنين، بأنه يفتخر بوجوده في القدس التي تعتبر عاصمة لإسرائيل.

جاءت أقوال بنس بشكل مقتضب في مؤتمر صحفي قبيل بدء اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكتب الأخير بالقدس.

وتم إلقاء النشيدين الإسرائيلي والأميركي في أول زيارة لمسؤول أميركي رفيع، منذ قرار دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل الشهر الماضي.

وقال بنس "أنه لشرف عظيم أن أكون في القدس عاصمة إسرائيل". معتبرا أن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل سيساعد في تحقيق السلام.

وأضاف "إننا على أعتاب حقبة جديدة من المحادثات التي تهدف إلى تحقيق السلام، أمل في بزوغ فجر جديد يتم من خلال التوصل إلى حل سلمي بعد عقود من الصراع".

من جانبه رحب نتنياهو بنائب الرئيس الأميركي، وقال له "مرحبا بك في القدس عاصمة لإسرائيل". مشيدا بالقرارات الأميركية الداعمة لإسرائيل.

وبحسب مكتب نتنياهو، فإن بنس ورئيس الوزراء الإسرائيلي سيبحثان العلاقات المشتركة والملف الإيراني والسوري وكذلك خطة السلام مع الفلسطينيين.

وسيلقي بنس كلمة بعد الظهر أمام الهيئة العامة للكنيست وسط مقاطعة النواب العرب.