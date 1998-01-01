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الأسرى: تخريب لممتلكات الأسرى أثناء التفتيش بمعتقل النقب

الإثنين 22 يناير 2018 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أكد الأسرى في معتقل النقب لمركز الأسرى للدراسات أن وحدة خاصة قامت ليلة أمس بتفتيش متواصل ومستفز لقسم 5 بمعتقل النقب استمر قرابة الثمانى ساعات  ، وأضاف الأسرى أن الوحدة التى دخلت القسم قامت بعمليات بعثرة وتخريب ومصادرة لبعض ممتلكات الأسرى .

بدوره حذر مدير المركز الدكتور رأفت حمدونة من سياسة الاقتحامات والمداهمات اللحظية والتفتيشات المتواصلة بحق الأسرى والمعتقلين فى السجون والمعتقلات الاسرائيلية ، معتبراً أن هذه القضية قد تكون شرارة انقجار فى وجه السجان وإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية .

وأكد د. حمدونة أن إدارة مصلحة السجون كثفت من الاقتحامات والتفتيشات في الفترة الأخيرة وخاصة في معتقل النقب ، وطالب الصليب المؤسسات الدولية والحقوقية بزيارة الأسرى والمعتقلين للاطلاع على قسوة ظروفهم على صعيد النقل والتفتيشات والعزل والغرامات والاستهتار الطبى وسوء الطعام وعدم انتظام الزيارات . 

#الأسرى #تفتيش

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