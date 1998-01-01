لهذه الأسباب يفضل الرجال الوقوع في الحب

وكالات / سما /

الرجال لغز كبير بالنسبة للنساء، خاصة لأنهم لا يميلون إلى الارتباط، وهناك 3 أسباب تجعل الرجال يفضلون حالة الحب.



– إظهار الرجل النبيل بداخله:

الرجل حين يحب- خاصة في بداية قصص الحب- يتحول إلى أمير أحلام المرأة التي يحبها، ما يمكنه من إظهار أخلاق النبلاء والأمراء، ومحاولة معاملة حبيبته مثل الأميرة تجعلهم يشعرون بأنهم أشخاص أفضل.



– الشعور بالحماية:

الشعور بأنه يحمي من يحب بكل ما تحمله كلمة الحماية من معنى، إذ يخشى عليها من الآخرين، ويخشى أن يقول لها عبارة تضايقها؛ وهذا يشعره بقوته، فهناك امرأة تجد أمانها وحمايتها لديه وهذا الأمر يشعره برجولته.



– وجود هدف:

ما يجعلنا نكمل حياتنا هو وجود هدف فيها، سواء في العمل أو في الحياة الاجتماعية، نفس الشيء في الحب، فحين يحب الرجل يكون لديه هدف بداية هو إسعاد امرأة، بعدها الارتباط بها، ثم تكوين عائلة معها، وهكذا كل هدف جديد يجعل الرجل في حالة من الحماس.