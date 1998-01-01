جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

قرار صارم من تيم حسن بسبب زوجته وفاء كيلاني

الإثنين 22 يناير 2018 11:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قرار صارم من تيم حسن بسبب زوجته وفاء كيلاني



عالم الفن

رفض الفنان تيم حسن إجراء أي مقابلات صحفية أو تليفزيونية في الفترة الحالية بسبب زوجته الإعلامية وفاء الكيلاني، وذلك على الرغم من عرض مسلسله "عائلة الحاج نعمان" على الشاشة.

وعن سبب رفض تيم حسن الظهور إعلامياً، قال مصدر مقرب من تيم أن قراره يعود إلى زوجته الإعلامية وفاء الكيلاني، حيث إنه لاحظ أن معظم الأسئلة التي تطرح عليه تتمحور حول علاقتهما وكيف إنهما تعرفا قبل الزواج، وهذا النوع من الأسئلة لا يحبه خاصة وإنهما كانا متزوجان ولديهما أولاد، بحسب موقع إرم نيوز.

وأضاف المصدر أن تيم يشعر بالملل من الأسئلة المتعلقة بحياته الزوجية، لهذا قرر عدم التصريح بأي أمر يخص أموره الشخصية.

وكانت إحدى المتابعات لتيم حسن سألته عبر حسابه على انستقرام، عن سبب عدم ظهوره إعلامياً، ليجيب عليها كاشفاً السر قائلاً: "إنه وجد أن الأسئلة ترتكز على نجوم آخرين ولا يشعر إنه يأخذ حقه".

وكان تيم حسن قد أشعل موقع انستقرام مع ظهوره الأخير مع زوجته وفاء الكيلاني أثناء احتفالهما برأس السنة، حيث أن ظهورهما سوياً يعد نادراً، على الرغم من طلبات محبيهما المستمرة بنشر صورهما معاً بشكل دوري.

#تيم حسين #وفاء الكيلاني

أخبار ذات صلة

ممثل

إيوان ماكغريغور يطلق زوجته بعد زواج 22 عاماً بسبب ممثلة أخرى

ديمة بياعة

شاهد: ديمة بياعة تردُّ على زواج تيم حسن ووفاء كيلاني بصورةٍ رومانسية مع زوجها

هاني شاكر و زوجته

هاني شاكر يتعرض لموقف محرج جداً أمام الناس بسبب زوجته

وفاء الكيلاني تغادر “إم بي سي”

طلاق الاعلامية وفاء الكيلاني

الفنانة رغدة

صور: الفنانة رغدة تقص شعرها في حلب “وفاء لما نذرت”

الأكثر قراءة اليوم

بحماية 1000 شرطي.. صور: نائب الرئيس الأمريكي يصل إسرائيل في زيارة تستغرق يومين

سيول :"عشيقة" كيم جون أونغ"القتيلة" تصل كوريا الجنوبية

دحلان:واشنطن تواصل دعم اجهزة امن عباس وتقطع المساعدات عن الاونروا

مدربون على مقاومة التعذيب .. تفاصيل عن القوات الخاصة التركية التي تشارك بعملية عفرين

دواء اوروبي واعد للقضاء على السرطان

شركة حضارة للاستثمار التكنولوحي تطلق حملة جديدة

بنس يعترف : نحن والأردن مختلفان حول قرار ترامب بشأن القدس

الأخبار الرئيسية

المفوض العام للاونروا وابو حسنة

بحضور المفوض العام.. الأونروا تطلق حملة "الكرامة لا تُقدر بثمن" لسداد العجز المالي بعد القرار الأميركي

اسعاف- ارشيفية

العثور على جثة مواطن مصاب بطلق ناري داخل بيارة في خانيونس

بنس ونتنياهو

بنس لـ"نتنياهو : افتخر بوجودي في "القدس عاصمة إسرائيل"

أونروا

تعميم للسفراء الإسرائيليين حول العالم : عهد أونروا انتهى للأبد

عباس

المالكي: عباس سيطلب من الاتحاد الأوروبي الاعتراف بدولة فلسطين

الاتصالات الفلسطينية