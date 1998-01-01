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منع طائرة من الإقلاع بسبب الطيار "المخمور"

الإثنين 22 يناير 2018 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
منع طائرة من الإقلاع بسبب الطيار "المخمور"



وكالات / سما /

أوقفت الشرطة البريطانية طائرة قبل ثوان من إقلاعها، بعدما استدعاها طاقم الطائرة، بسبب مخاوف من أن يكون الطيار مخمورا، وفق ما ذكرته صحيفة "تلغراف" البريطانية.

وقال المصدر ذاته إن الركاب كانوا في حالة صدمة بعدما لمحوا رجال شرطة مسلحين يقتحمون الطائرة في مطار غاتويك.

واتصل طاقم الطائرة بالرقم 999 بعدما شموا رائحة الكحول تنبعث من الطيار، مما جعل الشرطة تقتحم قمر القيادة وتخرج الطيار.

وكان من المقرر أن تقلع طائرة بوينغ 777، التي كانت تحمل 300 راكبا، من المطار في الساعة 08:20 من مساء الخميس الماضي في رحلة تستغرق 11 ساعة إلى موريشيوس.

وقالت "تلغراف" إن الرحلة انطلقت الساعة 11 مساء، بعد استبدال الطيار.

وذكر متحدث باسم الخطوط البريطانية أن "الشركة أخذت المسألة على محمل الجد وقدمت كل التعاون للشرطة".

وأضاف: "نحن نعتذر من الركاب بسبب التأخير الذي حصل".

#طائرة #طيار

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