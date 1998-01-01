إيوان ماكغريغور يطلق زوجته بعد زواج 22 عاماً بسبب ممثلة أخرى

عالم الفن

خرجت ايف مافراكيس أخيراً عن صمتها لتكشف طلاقها من النجم إيوان ماكغريغور، مؤكدة أنها "مستاءة ومصابة بخيبة أمل" بعد أن بدأ والد أطفالها الأربعة، إجراءات قانونية لإنهاء زواجهما الذي طال مدة 22 عاما.

وقالت لصحيفة "صن" البريطانية انه "امر مخيب للآمال ومزعج، ولكن اهتمامي الرئيس هو ان اطفالنا الاربعة موافقون".

ويعتقد ان الممثل البالغ من العمر 46 عاماً يواعد حالياً ماري اليزابيث واينستيد.

وذكرت "صن" ان ثروة نجم فيل "حرب النجوم"، تقدر بحوالى 26 مليون جنيه استرليني.

ويريد إيوان حضانة الأطفال الثلاثة القاصرين، بينما تريد الزوجة حضانة الأطفال وتريد حقوق زيارة لزوجها السابق.

وذكرت اوراق الطلاق أن إيوان وإيف انفصلا يوم 28 ايار(مايو).