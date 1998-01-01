بالفيديو.. مصير سيدة حاولت خطف طفل من أحد البيوت!

غرائب وعجائب

أقدم أهالي بلبيس في الشرقية بمصر على تطبيق “العدالة” بأنفسهم دون انتظار الشرطة وقاموا بتعليق سيدة في عمود إنارة موجهين لها تهمة محاولة سرقة طفل من أحد البيوت.

وأظهر مقطع فيديو تداوله الناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي مجموعة من الأشخاص يحيطون بسيدة تبدو على وجهها آثار العنف بعدما قام بعضهم بتكبيلها مع عمود إنارة.

وحسب بعض المغردين، اعتدى الأهالي على السيدة بالضرب قبل تكبيلها. وعن دوافعهم أكد بعضهم أنها كانت تحاول التسلل إلى أحد البيوت لسرقة أحد الأطفال.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن شرطة المدينة انتقلت إلى عين المكان، وقامت بالتحقيق مع السيدة، مشيرة إلى أنها اعترفت بمحاولة التسلل ولكن لسرقة هاتف محمول وليس الأطفال.