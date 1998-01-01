التحذير من رسالة نصية تدمِّر أجهزة "آبل"

وكالات / سما /

الهجمات الإلكترونية، باتت اليوم تشكِّل خطراً كبيراً على مستخدمي الأجهزة الذكية، الذين يخشون من الاحتيال عليهم، وسرقة بيانتهم الخاصة المسجَّلة فيها، أو حتى تدمير أجهزتهم.

وفي تحذير جديد لمستخدمي منتجات "آبل"، أكدت تقارير إعلامية، أن رسالة نصية قادرة على تدمير أجهزة "أيفون"!

وأوضح مطوِّر البرامج أبراهام مصري، مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، أن الرسالة يمكن لها تعطيل هواتف "أيفون"، أو أجهزة "آبل" بشكل عام، مُطلقاً عليها اسم "ChaiOS". بحسب موقع "بازفيد نيوز" الأمريكي.

وأرجع مصري الأمر إلى تحميل الهاتف بسلسلة معقدة من معلومات الرسالة، ما يتسبَّب في تعطله.

كما نقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية عن مصري قوله: "الرسالة لا تسبِّب مشكلة أمنية، ولا تعطي حق الوصول إلى أي شيء حساس في الهاتف، ولا تتسبَّب في تعطله بشكل دائم، لكن يمكن أن تسبِّب إزعاجاً وقلقاً للمستخدم فور استقباله لها. وأضاف "فور وصول الرسالة النصية، التي تحتوي على رابط، يتضمَّن رمزاً لثغرة ما، يتعطل هاتف أيفون، أو جهاز آبل، ويحتاج إلى إعادة تشغيل".