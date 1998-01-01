شباب الخضر يستعيد نجميه السابقين

رام الله / سما /

أعلن نادي شباب الخضر، الأحد، استعادة لاعبيه السابقين، حازم الريخاوي، وجاد الله موسى.

وتسعى الهيئة الإدارية الجديدة للنادي، برئاسة أمجد صلاح، لتحسين صورة الفريق، بعدما حقق نتائج سلبية، في النصف الأول من دوري المحترفين، بالضفة الغربية، حيث يحتل المركز الأخير.

وسبق للريخاوي أن لعب للخضر، في موسمي 2014 و2015، ثم انتقل لبلاطة، الموسم المنصرم، قبل الانتقال لدورا، في ذهاب الموسم الحالي، ليعود من جديد للدفاع عن ألوان "أسد الجنوب".

أما جاد الله موسى، فترعرع في شباب الخضر، إلا أن بعض الإشكاليات أدت إلى رحيله، خلال مرحلة ذهاب الدوري.

من جهته، قال أمجد صلاح، في تصريحات صحفية، إنه منذ استلام مهامه، باشر ترتيب أوراق الفريق، موضحًا أنه بعد جلسات مطولة، مع أعضاء الهيئة الإدارية، قرر تعزيز صفوف الخضر، مشيرًا إلى أن النادي، بصدد التعاقد مع 6 لاعبين جدد.