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كونتي يستهدف لاعباً عربياً لحل أزمة تشيلسي

الإثنين 22 يناير 2018 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كونتي يستهدف لاعباً عربياً لحل أزمة تشيلسي



وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الأحد ، عن رغبة نادي تشيلسي في الحصول على خدمات النجم الجزائري الدولي إسلام سليماني ، مهاجم ليستر سيتي .

ووفقاً لصحيفة ” ذا صن ” البريطانية ، فإن نادي تشيلسي اتصل بـ ليستر سيتي للتعاقد مع إسلام سليماني على سبيل الإعارة ، على أن يتحمل النادي اللندني راتبه .

وأوضحت الصحيفة البريطانية ، أن أنطونيو كونتي يريد إسلام سليماني بجانب إدين دجيكو ، لأن هذا الأخير لن يكون متاحاً لمسابقة دوري أبطال أوروبا .

وحسب ذات المصدر ، فإن ليستر سيتي يرفض إعارة إسلام سليماني ويسعى لتحويل الصفقة إلى بيع نهائي ، يرحل بموجبها صاحب الـ29 عاماً عن أسوار كينج باور بصفة تامة .

وانضم سليماني لصفوف ليستر عام 2016 قادماً من سبورتنج لشبونة البرتغالي ، وشارك مع النادي الإنجليزي في 35 مباراة بالبريميرليج وسجل 8 أهداف .

#كونتي #تشيلسي

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