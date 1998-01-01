المغازي يواعد البريج بنهائي دوري السلة

صعد فريق خدمات المغازي لنهائي دوري السلة, إثر انتصاره الغالي على نظيره خدمات رفح (89-77), في المباراة الفاصلة على صالة أبو يوسف النجار بخانيونس جنوب القطاع, ضمن منافسات مرحلة "البلاي أوف".

وجاءت نتائج الأرباع على الشكل التالي: (23-17), و(21-28), و(13-14), و(32-18).

وكان الفريقان قد تعادلا في عدد مرات الفوز، بعدما حسم خدمات المغازي المباراة الأولى (99-84), ثم فرض خدمات رفح لقاء فاصلا بفوزه في المباراة الثانية (73-60).

وبهذا الانتصار ضرب خدمات المغازي موعدا ناريا في نهائي دوري السلة مع "غريمه" التقليدي خدمات البريج.