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المغازي يواعد البريج بنهائي دوري السلة

الإثنين 22 يناير 2018 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المغازي يواعد البريج بنهائي دوري السلة



الوسطى / سما /

صعد فريق خدمات المغازي لنهائي دوري السلة, إثر انتصاره الغالي على نظيره خدمات رفح (89-77), في المباراة الفاصلة على صالة أبو يوسف النجار بخانيونس جنوب القطاع, ضمن منافسات مرحلة "البلاي أوف".

وجاءت نتائج الأرباع على الشكل التالي: (23-17), و(21-28), و(13-14), و(32-18).

وكان الفريقان قد تعادلا في عدد مرات الفوز، بعدما حسم خدمات المغازي المباراة الأولى (99-84), ثم فرض خدمات رفح لقاء فاصلا بفوزه في المباراة الثانية (73-60).

وبهذا الانتصار ضرب خدمات المغازي موعدا ناريا في نهائي دوري السلة مع "غريمه" التقليدي خدمات البريج.

#المغازي #البريج #دوري السلة
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