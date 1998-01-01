بلدية غزة تضع حجر الأساس لبناء طابق إضافي لمبنى الأطراف الصناعية

غزة / سما /

وضعت بلدية غزة حجر الأساس لبناء الطابق الثاني لمبنى الأطراف الصناعية التابع للبلدية بتبرع من ميراث الايرلندية الراحلة " نوالا ريان" ضمن جهود توسعة وتطوير المركز لخدمة فئة ذوي الإعاقة والشلل في الأطراف .

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر المركز بغزة حضره عن البلدية؛ عضو المجلس البلدي د . صبحي سكيك، ومدير عام الشؤون الثقافية والمراكز في البلدية م . عماد صيام، ومدير بعثة الصليب الأحمر بغزة جيلان ديفرون، وشقيق المتبرعة الراحلة " توم ريان "، ومسئول قسم التأهيل في الصليب الأحمر أحمد موسى، ولفيف من موظفي مركز الأطراف والصليب الأحمر .

وقال م . عماد صيام إن الهدف من المشروع هو تطوير وتأهيل قسم الكراسي المتحركة ليخدم فئة المصابين بشلل أو بتر في الأطراف السفلية ويستوعب عدد أكبر من المرضى .

وبين أن قيمة المشروع تبلغ ( 120) ألف دولار وتبلغ مساحته نحو ( 300) مترا مربعا تموله مؤسسة الراحلة " نوالا " وسيتم تنفيذه بالتنسيق والتعاون مع بعثة الصليب الأحمر بغزة .

يذكر أن الراحلة " نوالا ريان " عملت في بعثة الصليب الأحمر بغزة في الفترة مابين عامي 2004 و 2006 وأوصت بالتبرع بميراثها لمشاريع تخدم القطاع الصحي في غزة .