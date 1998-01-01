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محكمة الاحتلال تثبّت الاعتقال الإداري بحقّ أسرى

الإثنين 22 يناير 2018 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

صادقت محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر" على أوامر الاعتقال الإداري الصّادرة عن ما يسمّى بـ"القائد العسكري للمنطقة" بحقّ عدد من الأسرى.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاثنين، أن المحكمة ثبّتت الأوامر الصادرة لمدة ستة شهور بحقّ الأسرى: فتحي رسمي جرار من جنين، عمر عايد طقاطقة من بيت لحم، تامر عبد الكريم الحاج علي من نابلس، يوسف محمد الزعاقيق من الخليل، وأحمد حسين شراكة ومحمد عبد الكريم الروم من رام الله.

فيما ثبّتت لمدّة أربعة شهور الأمر الصّادر بحقّ الأسير عصام ديرية من بيت لحم، ولمدّة ثلاثة شهور الأمر الصّادر بحقّ الأسير عبيدة عدنان برغوثي من رام الله. 

#نادي الاسير #محكمة الاحتلال

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