القناة التعليمية بالعلوم والتكنولوجيا تتصدر القنوات التعليمية للكليات التقنية في فلسطين

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تتصدر القناة التعليمية بالكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا بخان يونس القنوات التعليمية للكليات التقنية في فلسطين على اليوتيوب الأمر الذي جاء نتيجة الجهود الكبيرة والمتواصلة التي قام بها فريق التعليم الإلكتروني خلال الفترة الماضية، وكان هذا واضحاً من خلال الأرقام الكبيرة التي حصلت عليها القناة التعليمة عبر اليوتيوب من خلال عدد المشاهدات وعدد المشتركين فيها وعدد دقائق المشاهدات، الأمر الذي يعطي دلالة واضحة وكبيرة لأهمية القناة التعليمية وتطويرها بشكل مستمر لخدمة الطلبة والمهتمين.

تطويع التكنولوجيا في خدمة التعليم التقني وأكد عميد الكلية الدكتور أحمد عايش أبو شنب أن الكلية تعمل بشكل مستمر على تطويع التكنولوجيا لخدمة التعليم التقني والمهني ومساعدة الطلبة في الحصول على المعلومات والمعارف عبر كافة الوسائل المتاحة التي تقدمها الكلية ومن أبرزها تلك الوسائل القناة التعلمية التي توفر للطلبة المادة التعليمة والمحاضرات العلمية التي يقدمها محاضرو الكلية في المساقات المختلفة عبر اليوتيوب والتي تأتي مساندة للمحاضرات التي يحصل عليها الطلبة في الكلية وتسهل عملية وصول الطلبة إليها والمهتمين في أي وقت، وكذلك تسهم في توفير وقت وجهد الطلبة في الحصول على المعلومات والمعارف، معرباً في ذات السياق أن الكلية ماضية في طريقها نحو تطوير كل ما من شأنه أن يميز الكلية عن غيرها من الكليات سواء على مستوى التخصصات والبرامج أو على مستوى المباني والمرافق الدراسية والمختبرات الطبية ومختبرات الحاسوب والورش الفنية والتقنية أو كذلك على مستوى الوسائل التعليمية التي تسهل عملية الحصول على المعرفة.

خطوة نحو التميز على المستوى التكنولوجي وفي هذا السياق أوضح نائب العميد للشؤون الأكاديمية الدكتور حسام نعيم النفار أن تميز قناة الكلية التعليمية على مستوى الكليات القنية في فلسطين هو خطوة في الاتجاه الصحيح التي تسير به الكلية نحو مزيد من التميز في تقديم خدمات تعليمة عبر تطويع وسائل التكنولوجيا المختلفة في خدمة العملية التعليمة التي تنعكس بشكل إيجابي على الطلبة والكلية على حد سواء، الأمر الذي يجعل من الكلية في أماكن متقدمة ومتميزة في جميع المراحل تطورها ويضعها في مقدمة المؤسسات التعليمية التقنية التي تخدم فئات وقطاعات مختلفة من أفراد المجتمع الفلسطيني.

جهد متواصل وأداء متقن وتحدث مسؤول شعبة الخريجين والمشرف على القناة التعليمة الأستاذ باسم أحمد الشاعر أن هناك مجهودات كبيرة بذلت من فريق التعليم الإلكتروني خلال الفترة الماضية ساهم بشكل كبير في تصدر قناة الكلية للقنوات التعليمة للكليات التقنية في فلسطين وهذا واضح من خلال إحصائية عدد المساقات التي تحتويها القناة والمقدرة بحوالي 86 مساق دراسي موزعه على التخصصات المختلفة، حيث شملت الإحصائية وصول القناة إلى 1.000.000 مشاهدة عبر اليوتيوب، وكذلك وجود أكثر من 11.000 مشترك بالقناة، كما شملت أيضاً الاحصائية مدة المشاهدة والتي بلغت 2.800.80، مبيناً في ذات السياق أن القناة تتضمن شروحات تقنية نوعية لتقرير المحتوى العربي على الإنترنت وأن فريق التعليم الإلكتروني سيواصل العمل من أجل تحقيق المزيد من النجاحات للقناة التعليمية وتزويدها بكافة المساقات المصورة التي تخدم الطلبة والمهتمين.